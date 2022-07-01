Окупаційна влада запустила автобусні маршрути в Крим з захоплених російськими військами районів Херсонської та Запорізькій областей. Про це повідомляють росЗМІ.

Автобуси ходитимуть кілька разів на день з Сімферополя до Херсона, Бердянська та Мелітополя. На перші рейси квитки купили "понад три десятки людей", повідомили в "уряді Криму".

По кожному маршруту автобуси їздитимуть двічі на день. На кордоні між окупованим Кримом та захопленими росіянами територіями України пасажири пересідатимуть на місцеві автобуси.

Нагадаємо, що російські окупанти планують запустити пасажирський потяг з захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму.