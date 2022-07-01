Окупанти запустили автобусні маршрути в Крим з Херсона, Бердянська та Мелітополя [ Редагувати ]
Окупаційна влада запустила автобусні маршрути в Крим з захоплених російськими військами районів Херсонської та Запорізькій областей. Про це повідомляють росЗМІ.
Автобуси ходитимуть кілька разів на день з Сімферополя до Херсона, Бердянська та Мелітополя. На перші рейси квитки купили "понад три десятки людей", повідомили в "уряді Криму".
По кожному маршруту автобуси їздитимуть двічі на день. На кордоні між окупованим Кримом та захопленими росіянами територіями України пасажири пересідатимуть на місцеві автобуси.
Нагадаємо, що російські окупанти планують запустити пасажирський потяг з захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму.
по темі
На тимчасово окупованій території кількох областей України російські військові влаштували терор
Українські військові наблизились до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це повідомив Мелітополя Іван Федоров
У Херсоні пролунав вибух на вулиці Перекопського, неподалік міського СІЗО. Судячи з фото і відео, зруйновано лише паркан, люди не постраждали
Російські окупанти хочуть запустити пасажирський потяг із захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму
У Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва. Вранці градоначальник приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардії та, швидше за все, ФСБ