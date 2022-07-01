В Угорщині в озері поблизу міста Мошонмадьяровар (область Дьор-Мошон-Шопрон) потонула молода українка зі своєю шестирічною донькою. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Тіло 27-річної жінки у воді рибалки помітили в неділю, 26 червня. На пляжі також знайшли дитячий одяг, тож рятувальники та поліція почали шукати дитину. Невдовзі у воді знайшли тіло маленької дівчинки. Поліція заявляє, що йдеться про нещасний випадок.

Мер містечка заявила, що це рибальське озеро регулярно відвідували відпочивальники, хоча купатися там заборонено, про що сповіщає табличка кількома мовами.

Відомо, що родина з України (36-річний батько, мати та донька) мешкала в гуртожитку робітників у Мошонмадьяроварі. Вони були зареєстровані в агентстві тимчасового працевлаштування, до Угорщини приїхали незадовго до російського вторгнення як заробітчани.

Нагадаємо, що днями у французькій Ніцці загинув хлопчик з України, якого збив чоловік на електросамокаті.