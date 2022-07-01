У п'ятницю вранці, 1 червня, в сесійній залі українського парламенту встановили прапор Європейського союзу. Про це у Twitter повідомляє представника ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Відтепер він стоятиме радом з українським прапором.

Пронизливо до сліз - прапор ЄС внесений до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишитися там.

Також встановлення прапора прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він назвав цей момент історичним.