У Раді встановили прапор Європейського союзу (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 1 червня, в сесійній залі українського парламенту встановили прапор Європейського союзу. Про це у Twitter повідомляє представника ЄС в Україні Матті Маасікаса.
Відтепер він стоятиме радом з українським прапором.
Пронизливо до сліз - прапор ЄС внесений до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишитися там.
Також встановлення прапора прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він назвав цей момент історичним.
Історичний момент! Прапор Європейського союзу відтепер у стінах українського парламенту. Це була моя мрія. Вона збулася. І додам: Верховній раді йде прапор ЄС як за кольором, так і за змістом.
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