Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Військовому телебаченню.

Наразі їх мета тримати ЗСУ в напрузі та не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.

На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій.

Перебування 7 БТГ сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.