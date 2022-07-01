Скільки військових Білорусі знаходяться біля України: відповідь розвідки [ Редагувати ]
Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Військовому телебаченню.
Наразі їх мета тримати ЗСУ в напрузі та не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.
На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій.
Перебування 7 БТГ сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.
А це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Також постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі.
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