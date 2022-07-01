Ракетний удар по Одеській області: кількість жертв росте [ Редагувати ]
Кількість жертв нічного ворожого обстрілу Одеської області продовжує зростати. Про це повідомляється у Telegram-канал і ДСНС.
Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.
Станом на 13:30 відомо про:
- 20 загиблих осіб. 16 з них загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку, інші ж 4, серед яких є дитина - внаслідок удару по базі відпочинку;
- 38 постраждалих. 37 осіб отримали поранення під час удару по будинку, серед них 6 дітей.
- було госпіталізовано 38 осіб.
Врятовано 8 осіб з них 3 дитини. 7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку. Роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС.
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