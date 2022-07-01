ЗСУ знищили "Стугною" російський танк (відео) [ Редагувати ]
Українці бійці знищили черговий танк окупантів та показали відео. Про це повідомляє на Facebook-сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.
Ворожий об'єкт був ліквідований на Херсонському напрямку.
Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. Поки ви читаєте даний текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком.
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