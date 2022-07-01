Туреччина не планує вступати у відкритий військовий конфлікт з Грецією, незважаючи на розбіжності.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Лідер Туреччини зазначив, що Афіни ігнорують міжнародне право і за останні час 147 разів порушили водний простір. Але Ердоган запевнив, що Туреччина не відповідатиме військовим шляхом Греції.

"У нас немає такої проблеми, щоб почати війну з Грецією. Але Греція не стоїть за своїми словами. Як ми будемо жити в сусідстві? Що ми повинні робити? Відповідають мої ВВС. Що скажуть мої громадяни, якщо не дадуть відповідь ВВС? Чи не запитають про те, де наші ВПС?" - сказав Ердоган.