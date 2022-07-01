Тактичну фарбу, що ховає від ворога, не псує шкіри, захищає від сонця і тримається кілька діб, розробила художниця з гриму з Одеси. Дівчина затвердила рецептуру та кольори у військових. Виготовляє грим власним коштом на своєму робочому місці та відправляє на фронт. Подивіться.

Ще кілька місяців тому художниця з гриму Катерина Дубчак викладала у власній кіно-школі. Тепер на прохання військових виготовляє камуфляжні фарби за власним рецептом.

Катерина Дубчак, художниця з гриму:

Насамперед, було важливе, щоб він був сонцезахисний та водозахисний. Військові пітніють, може піти дощ, або що. І треба, щоб він не стік, не забруднив форму.

Одразу з'ясувалося: чоловіки на фронті думають не тільки про захист від ворога.

Катерина Дубчак, художниця з гриму:

Перше запитання було, ще до першої партії: « А ви зробите так, щоб кожа не зіпсувалася, щоб ми з обличчями приїхали до дому?» - Ну, звичайно.

Військові наносять грим на все обличчя, шию та руки. І іноді не змивають по кілька діб. Тому у складі -сонцезахисні та зволожувальні компоненти.

Анастасія, модель:

Вообще ничего не чувствуешь.. Даже когда тональник наносишь - чувствуешь. А сейчас нет.

Водою цю фарбу не змиєш. Хіба що олією. Але, жартує Катя, сало чи жир з тушонки також згодиться.

Катерина Дубчак, художниця з гриму:

У нас є коричневий, зелений та чорний. Ось це - був перший запит, коли ми тестували кольори. Я на собі тести робила, відсилали. Кольори дуже сподобались, ми їх затвердили. Зараз почали з'являтися запити, що треба щось жовтіше. До зеленого додаємо додаємо сухий косметичний пігмент. Його ми шукаємо у магазинах для миловарів, зазвичай.

Перевірити колір можна вже за кілька хвилин.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Це зараз ми тестимо новий колір, який має нагадувати траву, що вигоріла.

Коли фарба настоїться, колір ще пожовтіє. Тоді його затвердять і також відправлять на фронт. Загалом Катерина зробила вже 250 наборів камуфляжної фарби. Першу партію - на гроші волонтерів. Тепер - скидаються з колегами по кіношколі. Весь процес відбувається на її робочому місці. Навіть пакує за допомоги принесеного з дому вакууматора.

Катерина Дубчак, художниця з гриму:

Баночка може тріснути. А поліетилен можна зрізати, відірвати, на декілька людей поділити, як закінчиться - можна викинути. Як не закінчиться - запальничкою підпалили і зажали. А ще - гігієна. Бо вони всі пальчиками лізуть до тієї баночки. Починають моститися. Тому, хай видавлюють.

Катерині вже запропонували запатентувати її рецептуру тактичного гриму. Проте, каже дівчина, зараз - не до цього. Вона мріє про інше.