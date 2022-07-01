Художниця з Одеси розробила тактичну фарбу [ Редагувати ]
Тактичну фарбу, що ховає від ворога, не псує шкіри, захищає від сонця і тримається кілька діб, розробила художниця з гриму з Одеси. Дівчина затвердила рецептуру та кольори у військових. Виготовляє грим власним коштом на своєму робочому місці та відправляє на фронт. Подивіться.
Ще кілька місяців тому художниця з гриму Катерина Дубчак викладала у власній кіно-школі. Тепер на прохання військових виготовляє камуфляжні фарби за власним рецептом.
Катерина Дубчак, художниця з гриму:
Насамперед, було важливе, щоб він був сонцезахисний та водозахисний. Військові пітніють, може піти дощ, або що. І треба, щоб він не стік, не забруднив форму.
Одразу з'ясувалося: чоловіки на фронті думають не тільки про захист від ворога.
Катерина Дубчак, художниця з гриму:
Перше запитання було, ще до першої партії: « А ви зробите так, щоб кожа не зіпсувалася, щоб ми з обличчями приїхали до дому?» - Ну, звичайно.
Військові наносять грим на все обличчя, шию та руки. І іноді не змивають по кілька діб. Тому у складі -сонцезахисні та зволожувальні компоненти.
Анастасія, модель:
Вообще ничего не чувствуешь.. Даже когда тональник наносишь - чувствуешь. А сейчас нет.
Водою цю фарбу не змиєш. Хіба що олією. Але, жартує Катя, сало чи жир з тушонки також згодиться.
Катерина Дубчак, художниця з гриму:
У нас є коричневий, зелений та чорний. Ось це - був перший запит, коли ми тестували кольори. Я на собі тести робила, відсилали. Кольори дуже сподобались, ми їх затвердили. Зараз почали з'являтися запити, що треба щось жовтіше.
До зеленого додаємо додаємо сухий косметичний пігмент. Його ми шукаємо у магазинах для миловарів, зазвичай.
Перевірити колір можна вже за кілька хвилин.
Марія Тарасова, кореспондентка:
Це зараз ми тестимо новий колір, який має нагадувати траву, що вигоріла.
Коли фарба настоїться, колір ще пожовтіє. Тоді його затвердять і також відправлять на фронт. Загалом Катерина зробила вже 250 наборів камуфляжної фарби. Першу партію - на гроші волонтерів. Тепер - скидаються з колегами по кіношколі. Весь процес відбувається на її робочому місці. Навіть пакує за допомоги принесеного з дому вакууматора.
Катерина Дубчак, художниця з гриму:
Баночка може тріснути. А поліетилен можна зрізати, відірвати, на декілька людей поділити, як закінчиться - можна викинути. Як не закінчиться - запальничкою підпалили і зажали. А ще - гігієна. Бо вони всі пальчиками лізуть до тієї баночки. Починають моститися. Тому, хай видавлюють.
Катерині вже запропонували запатентувати її рецептуру тактичного гриму. Проте, каже дівчина, зараз - не до цього. Вона мріє про інше.
Щоб війна закінчилась. Це моя найбільша мрія зараз. Щоб ніхто не помирав.
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