Вступ Фінляндії до НАТО: чи збережуть нейтральний статус Аландські острови [ Редагувати ]
Ахілесова п'ята Фінляндії. Майбутній вступ країни до НАТО поставив під питання статус Аландських островів. Архіпелагу, який уже понад сто років є демілітаризованою та нейтральною автономією у складі країни. Чи хочуть зберегти нейтральність жителі Аландів і про які загрози попереджають експерти - розкаже Тетяна Логунова.
Аландські острови - архіпелаг у Балтійському морі, що на правах автономії входить до складу Фінляндії. Говорять тут шведською - це єдина офіційна мова Аландів, адже більшість населення фінські шведи. А ще острови мають особливий демілітаризований статус - тут немає військових частин чи баз та призову в армію. Ба більше, місцевим жителям заборонено навіть зберігати та носити при собі вогнепальну зброю. Виняток - поліція.
Своїм нейтральним демілітаризованим статусом Аландські острови користувалися більше століття. І питання - потрібен він чи ні - у місцевих навіть не виникало. Аж поки росія не розв'язала війну проти Україні. І як наслідок - Фінляндія разом із Швецією заявили, що йдуть в НАТО.
«Вбивці, забирайтеся геть з України». З такими плакатами та українськими прапорами політично активні жителі Аландів приходять до стін російського консульства. Серед протестувальників переважна більшість готові відмовитися від нейтрального статусу і поміняти його на більш надійний захист.
Торгні, протестувальник:
Так, Аланди є демілітаризованими вже багато років. І це робить нас унікальними. Але напад на Україну і війна, змушують нас інакше подивитися на цей статус.
Моссе Валлен, протестувальник, організатор акції:
Ми тут, щоб висловити ненависть до вбивчого режиму, який розпочав війну в Україні. Не забувайте, ми живемо у Фінляндії, у нас кордон з росією довжиною 1300 кілометрів. І якщо вони захочуть щось заподіяти, ми станемо стратегічно важливою територією.
Таких, як Торгні та Моссе, на островах - меншість. Більшість жителів Аландів не хочуть відмовлятися від спеціального статусу.
Йоган Морн, житель Аландських островів:
Я думаю, що люди почуваються в безпеці. У разі чого, фінські військові будуть тут за дві години. Врешті-решт, є розвідка, є берегова охорона.
Схожа позиція і у місцевої влади.
Вероніка Торнрос, прем'єр уряду Аландів:
Президент та міністр закордонних справ Фінляндії дали чітко зрозуміти, що у разі приєднання країни до НАТО, не виникне жодних проблем з особливим статусом Аландських островів.
Проблеми вже бачать експерти з безпеки. Демілітаризовані Аланди після вступу Фінляндії до НАТО стануть її ахіллесовою п'ятою. І цим, якщо захоче, зможе скористатися росія.
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