Українські військові протягом 1 липня 2022 року перебувають під щільним артилерійським вогнем противника. Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.

Слобожанський напрямок

Противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, розсадник, Базаліївка та Прудянка.

Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпаново. Продовжує вести повітряну розвідку.

Слов'янський напрямок

Російські війська обороняють раніше зайняті рубежі, проводять перегрупування, намагаються поліпшити тактичне становище. Ведуть артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов'янська, Нікольського та Богородичного.

Лисичанський та Бахмутський напрямки

Окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчеярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина.

Авіаційні удари були зафіксовані біля Клинового і Покровського.

Спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно і грамотно відбили. Окупанти відійшли.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник обстрілював з артилерії різних калібрів і танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гореве, Гірське, Староукраїнка, залізничне та Мар'їнка.

Південнобузький напрямок

Тривають обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ , степів, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка.

Завдано авіаудару в районі населеного пункту дивізія.

У готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти тримають в Чорному морі два носії високоточної зброї.