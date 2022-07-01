Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця [ Редагувати ]
Кабінет міністрів змінив процедуру оформлення статусу внутрішніх переселенців, розширивши перелік необхідних документів за відсутності паспорта.
Про це повідомляє в Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Тепер треба подати:
- довідку від Державної міграційної служби про подачу документів для оформлення та отримання паспорта
- електронні документи, згенеровані в мобільному додатку "Дія"
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