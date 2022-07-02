Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у питанні військової допомоги Україні від союзників, необхідної для деблокади та контрнаступу, потрібно враховувати дві речі. Про це повідомляє "24 канал".

Це бюрократія та сама кількість зброї на складах.

За його словами, з погляду бюрократії, процес проходитиме швидко.

Перша складова - це бюрократія. Там потрібно підписати певну кількість документів, зокрема, як використовуватимемо, як забиратимемо, куди доставлятимемо. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України нема. Маю на увазі з погляду постачання зброї наших партнерів.

Втім, радник керівника офісу президента звертає увагу на другий, більш важливий аспект.

Є інший чинник - проблема кількості цієї зброї на складах. Його треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому зараз його доопрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко йтиме в Україну - місяць, два, три.

Він додав, що щойно є певна кількість тієї чи іншої зброї - її мають передати Україні, яка її використовуватиме.