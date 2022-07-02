ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів біля Бахмута (відео) [ Редагувати ]
Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео знищення складу боєприпасів російських окупантів в одному з регіонів східної України.
Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України.
Військові не уточнили точної дати та місця, однак журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ ліквідували склад боєприпасів окупантів на підступах до Бахмута.
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили російські склади боєприпасів і техніку на півдні.
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