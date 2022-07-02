І військові, і волонтери наголошують на важливості та актуальності маскуальних сіток.

Дуже актуальним для захисту нашої держави залишається маскування військової техніки. Особливо тепер, коли до країни надходить допомога від західних партнерів. Тож потрібні маскувальні сітки. І головне - вони мають відповідати стандартам. Яким саме - дивіться в матеріалі з Одеси.

Військові кажуть: на півдні країни - зокрема, на Миколаївщині, Херсонщині - ворог зараз не веде активних бойових дій, натомість обстрілює наші позиції артилерією та ракетами. Постійно проводить повітряну розвідку, визначаючи цілі для атак. Саме тому ховати важливі місця - наразі вкрай необхідно. Сімдесят відсотків цієї функції виконують камуфляжні сітки.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Чим менше цілей вони побачать, тим менше вони вразять наші цілі, тим більше у нас останеться техніки, людей для подальшої боротьби.

Втім, сітки треба ще правильно сплести. Військові розповідають: на початку великого вторгнення волонтери часто передавали їм так званий «вінегрет» - тобто сітки, зроблені з різнобарвних тканин. Крім того, використовували матеріал, який впродовж дня дуже накопичує тепло - і потім є легкою мішенню для ворожого тепловізора.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Оцей от вінегрет - його плели з такої якоїсь синтетики блискучої товстої і вона - ось сонце сідає - а вона як горить. Ось такий квадрат горить і його дуже видно здалеку.

Щоб не повторювати такі помилки, волонтери тепер консультуються з військовими. Як, приміром, у цьому центрі в Одесі. Разом вони підібрали кольорову гаму - це «лісосмуга-поле», перевірили матеріал на тепловізорі та визначили фронт робіт.

Віталій Гой, волонтер:

Мы ушли от тех первых сеточек, которые мы делали: я тебе слепила их того, что было. Раньше было: сделайте нам что-нибудь, сейчас же идёт чётко: сделайте нам сети. Какие? Какого размера? В каком количестве? В какой срок? Если это горячие точки - мы делаем в первую очередь - особенно ребятам, которые уезжают в поля с новой спецтехникой.

Одну таку сітку площею шістдесят квадратних метрів тут роблять за один день. Плетіння використовують як класичне, так і так зване - пелюсткове. Це коли смужки тканини надрізають по боках - і потім такі сітки колихаються на вітру - зливаючись з природніми листями.

Юлія Лазарєва, жителька Одеси:

Раніше робили так, що в неї як би хаотична була плутанина, скажемо так, а зараз тут технологія: тут все йде - бачите: вона в нас така ніби фабрична, заводська. Ми ще їх і заговорюємо, наших янголят вішаєм - і іще заговорюємо!

Працюють тут не лише одесити. Балаклія, Сєверодонецьк, Краматорськ, Миколаїв, Херсон - вимушені переселенці кожен свій рух вкладають в майбутню Перемогу.

Валентина Одинцова, переселенка з Херсону:

Прийшли до цього центру спочатку за допомогою, а потім побачили, що можна не тільки брати допомогу, а й надавати її. Дуже хочемо, щоб скоріше прийшла Перемога, і ми дуже .. ми дуже переживаємо за наших рідних, які ще залишилися в Херсоні і зараз на окупованій території.

І військові, і волонтери наголошують на важливості та актуальності маскуальних сіток.