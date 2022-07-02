Маскування військової техніки: яким стандартам мають відповідати сітки [ Редагувати ]
Дуже актуальним для захисту нашої держави залишається маскування військової техніки. Особливо тепер, коли до країни надходить допомога від західних партнерів. Тож потрібні маскувальні сітки. І головне - вони мають відповідати стандартам. Яким саме - дивіться в матеріалі з Одеси.
Військові кажуть: на півдні країни - зокрема, на Миколаївщині, Херсонщині - ворог зараз не веде активних бойових дій, натомість обстрілює наші позиції артилерією та ракетами. Постійно проводить повітряну розвідку, визначаючи цілі для атак. Саме тому ховати важливі місця - наразі вкрай необхідно. Сімдесят відсотків цієї функції виконують камуфляжні сітки.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Чим менше цілей вони побачать, тим менше вони вразять наші цілі, тим більше у нас останеться техніки, людей для подальшої боротьби.
Втім, сітки треба ще правильно сплести. Військові розповідають: на початку великого вторгнення волонтери часто передавали їм так званий «вінегрет» - тобто сітки, зроблені з різнобарвних тканин. Крім того, використовували матеріал, який впродовж дня дуже накопичує тепло - і потім є легкою мішенню для ворожого тепловізора.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Оцей от вінегрет - його плели з такої якоїсь синтетики блискучої товстої і вона - ось сонце сідає - а вона як горить. Ось такий квадрат горить і його дуже видно здалеку.
Щоб не повторювати такі помилки, волонтери тепер консультуються з військовими. Як, приміром, у цьому центрі в Одесі. Разом вони підібрали кольорову гаму - це «лісосмуга-поле», перевірили матеріал на тепловізорі та визначили фронт робіт.
Віталій Гой, волонтер:
Мы ушли от тех первых сеточек, которые мы делали: я тебе слепила их того, что было. Раньше было: сделайте нам что-нибудь, сейчас же идёт чётко: сделайте нам сети. Какие? Какого размера? В каком количестве? В какой срок? Если это горячие точки - мы делаем в первую очередь - особенно ребятам, которые уезжают в поля с новой спецтехникой.
Одну таку сітку площею шістдесят квадратних метрів тут роблять за один день. Плетіння використовують як класичне, так і так зване - пелюсткове. Це коли смужки тканини надрізають по боках - і потім такі сітки колихаються на вітру - зливаючись з природніми листями.
Юлія Лазарєва, жителька Одеси:
Раніше робили так, що в неї як би хаотична була плутанина, скажемо так, а зараз тут технологія: тут все йде - бачите: вона в нас така ніби фабрична, заводська. Ми ще їх і заговорюємо, наших янголят вішаєм - і іще заговорюємо!
Працюють тут не лише одесити. Балаклія, Сєверодонецьк, Краматорськ, Миколаїв, Херсон - вимушені переселенці кожен свій рух вкладають в майбутню Перемогу.
Валентина Одинцова, переселенка з Херсону:
Прийшли до цього центру спочатку за допомогою, а потім побачили, що можна не тільки брати допомогу, а й надавати її. Дуже хочемо, щоб скоріше прийшла Перемога, і ми дуже .. ми дуже переживаємо за наших рідних, які ще залишилися в Херсоні і зараз на окупованій території.
І військові, і волонтери наголошують на важливості та актуальності маскуальних сіток.
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Звісно, амуніцією та обмундируванням наших солдат повністю забезпечує держава. І проблем із цим немає. Крім того, всі ці речі - пристойної якості. Але часто військовим треба більше речей. А дехто хоче мати амуніцію НАТОвського зразка, і тоді - солдатам допомагають волонтери. Ну або хто може - купує собі забаганки сам.
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