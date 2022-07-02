Та чи готова Білорусь піти далі та сама відкрити Західний фронт?

Білорусь продовжила військові навчання поблизу українського кордону. Минулого разу такі тренування з росіянами закінчилися повномаштабним вторгненням рф у нашу країну. Разом з тим, через військові комісаріати, зокрема, Гомельської області, триває вручення повісток. А білоруським лікарям заборонили виїжджати за межі країни.

Що означають ці сигнали, і чи вдасться кремлю змусити мінськ піти в повноцінний наступ на Україну - дивіться далі.

Так, заради "миру та стабільності" по Україні з території Білорусі гатять сотнями ракет. А сама республіка з 24 лютого слугує прохідним коридором для російських військових на територію нашої держави.

Та чи готова Білорусь піти далі та сама відкрити Західний фронт?

Так будет война или нет? Так вот, война будет. Но только в двух случаях, если против Беларуси будет совершена прямая агрессия.

Кремлю кілька разів повторювати не потрібно, схему зрозуміли. За даними української розвідки, у білоруське місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули російські диверсійні групи. Це кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в росії під час розпалювання війни в Чечні. Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

І ось у Лукашенка вже розв'язані руки. Та наскільки реальний такий сценарій? Наприкінці червня Білорусь розпочала мобілізаційні навчання у Гомельській області, що межує з Україною. Збори мали закінчитися 1 липня, однак їх продовжили до 9.

У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

Міноборони України повідомляє про 7 білоруських батальйонів поблизу наших кордонів. А це близько 4 тисяч особового складу. Загалом, білоруська армія налічує 60 тисяч військових і може бути підсилена російськими солдатами. Кремль уже заявив: передадуть Мінську додаткову зброю.

Володимир Путін - президент РФ:

Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении.

У Генеральному управлінні розвідки України вважають, що так Москва прагне відволікти наших військових від східного напрямку. Водночас нині білоруське вторгнення малоймовірне.

Вадим Скібіцький - представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

На сьогоднішній день, прямої загрози немає, тому що не створене угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент, який говорить про те, що йде саме безпосередня підготовка до бойових дій або до агресії.

Якщо Мінськ усе ж вирішить відкрити другий фронт, то в зоні найбільшої небезпеки можуть опинитися Волинська, Рівненська та Львівська області. Перед білорусами постане кілька завдань. По-перше, змусити частину українських військ перейти від східного до західного фронту. По-друге, обірвати міжнародні поставки зброї до України. Та чи вистачить на це сил у армії, що жодного разу не брала участь у воєнних діях?