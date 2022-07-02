Окрім Ізюмського напрямку, вкрай складна ситуація зараз на Донбасі. Росіяни не зраджують своїй терористичній традиції: вони накрили вогнем мирних мешканців у Словʼянську. Свідками цього воєнного злочину стала наша знімальна група - Ігор Левенок та Сергій Дубінін. Вони зараз працюють на передовій.

Слов'янськ. Місто, яке вважають західними воротами Донеччини. Місто, до якого знову хочуть прорватися ординці, котрі називають себе слов'янами.

Ігор Левенок, кореспондент:

Вчора окупанти вдарили по приватному сектору Слов'янська. Московити били касетними снарядами. Це такі снаряди, котрі начинені капсулами, вони розлітаються скрізь по території, розриваються, вилітає шрапнель і вбиває усе живе. Ось наприклад, один із таких прильотів…

Люди кажуть, вчорашнє словами не передати. Смертоносний метал розлітався так, що спасу від нього на вулиці не було. Перебиті комунікації. Комунальники лагодять мережі. Електрика тут наразі - єдина з вигод. Води й газу немає давно.

Я был дома, мне просто повезло, я вовремя успел упасть на землю, ну небольшой такой спуск, я не знаю как это назвать. А вот родители успели за секунду. Просто повезло и все…

Ось така маленька шрапнель, вона створена для вбивства саме людей. Не знищення техніки, а саме людей. І касетні боєприпаси, вони заборонені в усіх цивілізованих країнах.

Ви встигли сховатися? - Ми не ховаємося. Мы не успели. Если судьба, так... - Ну треба ж ховатися! - Зайка, с удовольствием, но некуда. Ну как? Если оно без предупреждения БУХ!

Металевий лист пробиває просто наскрізь. Уявіть, що воно робить з людиною…

Вон в крышу четвертая попала и с той стороны дома п'ята. Бачте, яка щільність. Знищує все живе. А кажуть люди загинули? Да, вот сосед вот тут загинув. Наверное то что в огород вот тут упало, скосило соседа.

Ну ось одна з таких смертоносних капсул залетіла прямо сюди у двір і на цьому місці загинула людина.

Это ж невозможно, ну сколько ж это может продолжаться? По людям по живым бить? Ну если мы выехать не можем, потому что у нас денег нет, то что нам делать?

Ігор Левенок, кореспондент:

Вочевидь ворог розраховував вбити якомога більше цивільних людей, адже обстріл стався після шостої вечора, багато містян перебували на вулиці. Бачите і зараз скільки тут слов'янців, вони їздять на велосипедах, ходять пішки, тобто і досі цей мікрорайон надто залюднений.

Внаслідок обстрілу четверо мирних людей загинули. Десятеро - зазнали поранень.

Євген, лікар-травматолог:

Всі тяжкі, з осколковими пораненнями черевної порожнини, грудної клітини, кінцівок, ну всі в тяжкому стані. Ось такими предметами були поранені? Це ми там назбирали. Так, наші хлопці один із таких уламків вчора знайшли в черевній порожнині.

Про інтенсивність бойових дій на словʼянському напрямку свідчить канонада. Ми працюємо тут вже понад півгодини і за цей час вона жодної миті не припинялася.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Тому звертаюсь до мешканців міста, не виходьте без нужди на вулицю. Сьогодні також повинні були почати роботу пункти видачі гуманітарної допомоги. Але призупиняють цей процесс до понеділка. Далі по ситуації. Бережемо себе, тримаємося, ми разом!

Смуток людських трагедій затьмарює все. Та як би там не було, а Донеччина сьогодні відзначає ювілей. Донецькій області - дев'яносто років. І вона на весь світ заявляє, Донеччина - це Україна.