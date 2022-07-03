Інтервʼю з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом [ Редагувати ]
Українські студенти вже з 15 серпня мають повернутися в аудиторії. А школярі, з 1 вересня, сісти за парти. Утім, не в усіх областях.
Хто визначатиме, як саме навчатимуться діти? Чи зможуть батьки обирати офлайн чи онлайн формат? І чи зникнуть із підручників зарубіжної літерури російські поети і письменники? Про все це Анна Каменєва говорила з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом. Інтерв'ю - далі.
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