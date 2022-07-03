На десятки мільйонів доларів: СБУ знищила техніку росії [ Редагувати ]
Співробітники військової контррозвідки СБУ постійно нищать техніку окупантів. Про це повідомляє пресцентр відомства.
Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 млн доларів, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.
Крім того, як додають в СБУ, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.
по темі
Авіація росії завдала удару по позиціях своїх військових у Херсонській області
У Генеральному штабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 млн доларів
За минулу добу, 1 липня, російські окупанти втратили ще 120 своїх військових
На південному напрямку, включаючи острів Зміїний, українські військові знищили військову техніку
Пізно ввечері, 1 липня, підрозділ ППО збила російську ракету X-31 на Одещині