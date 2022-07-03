У Маріуполі згорів склад російських окупантів, де вони зберігали награбоване майно. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

Так, інцидент стався у суботу, 2 липня, близько 17:00.

Окупанти зберігали вкрадене майно мирних жителів на складі СТО на Лівому березі Маріуполя.