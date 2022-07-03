У Маріуполі згорів склад окупантів з награбованим майном [ Редагувати ]
У Маріуполі згорів склад російських окупантів, де вони зберігали награбоване майно. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.
Так, інцидент стався у суботу, 2 липня, близько 17:00.
Окупанти зберігали вкрадене майно мирних жителів на складі СТО на Лівому березі Маріуполя.
Награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам.
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