За допомогою недавніх обстрілів України й підвищення градуса агресивності російський диктатор путін намагається схилити і захід, і Україну до мирного договору, але на умовах рф.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж.

Агресивність буде посилюватися за рахунок можливого виконання завдань, які вони поставили в плані захоплення, в першу чергу Донецького регіону і пробивання Південного коридору. Це завдання номер один. Друга складова - під тиском різних факторів, в першу чергу загроз розширення зони військових дій, загроз ядерної війни, змушувати захід до переговорного процесу. І по глобальних темах безпеки, і, звичайно, конкретно по Україні з укладенням статусу-кво - наприклад, те, що завоювали на території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, частково Миколаївської областей, включаючи коридор Крим-росія, зафіксувати як спірні території, що підлягають демілітаризації і на довгий період контролювати їх.

За словами Маломужа, для реалізації поставлених цілей ворог використовує "обезбашених" генералів, які брали участь військових операціях рф зі знищення міст і сіл в Сирії.

Подібну тактику вони готуються застосовувати й в Україні. кремль задіє тих військових, яких застосовував за кордоном. Вважають, що старі не змогли впоратися із завданням, а нові будуть вирішувати її більш активно, більш агресивно.

Маломуж припускає, що великих перспектив нова тактика не має, оскільки рф втрачає військові ресурси та силу.