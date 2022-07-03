МВС завдають ворогу відчутних втрат - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 3 липня, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що наші сильні і незламні службовці Військово-Морських сил із самого початку російської агресії завдають ворогу відчутних втрат.
Вдень і вночі стоять на захисті нашої Батьківщини. Пишаємось і дякуємо кожному з вас! Із професійним святом!
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