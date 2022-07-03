Європейський союз може надати понад 500 млрд євро на післявоєнну відбудову України. Про це повідомляє Bloomberg.

На донорській конференції в Лугано (Швейцарія) цього тижня Україна представить масштабний проєкт відновлення країни.

За даними Bloomberg, план складається з близько 2000 сторінок і містить широкий список проєктів в області інфраструктури та безпеки, інвестицій в клімат і цифрову економіку, а також в диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Очікується, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро. Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики. Офіційні особи утримуються від оцінок, поки триває війна росії проти України.