Окупанти випустили по Сумській області 230 снарядів [ Редагувати ]
Протягом дня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.
Про це повідомляє голова Сумської ОВК Дмитро Живицький.
Вранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.
Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.
Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.
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