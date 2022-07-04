Російські окупанти обстріляли з артилерії та ракетами Харків та Харківську область. В результаті загинули троє людей, зруйновано школу в обласному центрі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, сьогодні, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Мішенню стала загальноосвітня школа.

Зараз рятувальники розбирають завали.

"На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії", - розповів голова ОВА.

Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. ЗСУ стримують ворога.