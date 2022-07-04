Яхти, вілли, маєтки та інше майно. Після арешту власності поплічників рашистського режиму у країнах Європи заможні росіяни влаштовують великий розпродаж. Зокрема, багатії масово позбуваються апартаментів та будинків у Карлових Варах.

Невже їм більше не потрібна нерухомість у Чехії? І хто шукає кінцевих власників шикарних віл у німецькому Баден-Бадені? Тетяна Логунова розкаже докладніше.

Карлові Вари - курортне чеське містечко, відоме на всю Європу своїми цілющими мінеральними водами. Відпочити й підлікуватися - щороку сюди приїздять понад триста тисяч туристів. Це у шість разів більше, ніж населення міста.

Марсель, турист:

Ось, п'ю водичку. Не дуже смачна, але корисна.

Марек, турист:

Вода тут особлива. Не вино звичайно, але смакує.

Частими гостями у Карлових Варах - завжди були туристи з росії. Вони не тільки прилітали на води, але й активно скуповували тут нерухомість. За останні кілька десятиліть росіяни стали власниками щонайменше 20 тисяч квартир, апартаментів та приватних будинків курортного містечка. І тепер терміново їх продають.

Великий розпродаж! "Продається, продається, продається" - такі об'яви нині можна побачити на будинках у Карлових Варах. Власники з росії позбуваються своєї нерухомості - з солідними знижками, собі у збиток, аби тільки пошвидше.

Продавати апартаменти та будинки багатії з росії почали через війну в Україні. Одні бояться потрапити у санкційні списки ЄС і взагалі втратити власність. Інші не можуть отримати візу до Чехії - адже ця країна припинила видавати дозволи на перебування росіянам. А кому потрібна квартира, до якої не доїдеш і не долетиш?

Схожий розпродаж вже незабаром може початися ще в одному курортному містечку. Німецькому Баден-Бадені, який теж традиційно полюбляють багаті росіяни. У місті, відомому своїми термальними джерелами та казино, власну нерухомість мають кілька тисяч громадян рф.

Квартири, вілли й навіть готелі, які належать людям із російськими паспортами - тепер перевіряють особливо уважно. Чи бува не потрапили їх господарі під санкції ЄС? Чи, може, просто є фіктивними власниками, за якими ховаються інші люди? Німецькі органи фінансового нагляду обіцяють знайти усіх кінцевих бенефіціарів.