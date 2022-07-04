Не лише Патрон допомагає розміновувати країну. На Сумщині гарний нюх та витривалість демонструють бельгійські вівчарки-малінуа. Чотирилапі помічники шукали вибухівку в будинку, де майже місяць мешкали окупанти. Поруч вони розташували склад боєприпасів та звідти обстрілювали сусідні міста.

Непоказний будинок на околиці Тростянця - колись це була контора цегляного заводу. А під час окупації міста приміщення уподобали рашисти. Поруч розташували стоянку військової техніки, а в середині оселились.

Роман Помазан, керівник частини Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Тут проживали окупанти, на території цього підприємства, вони були місяць, вони захопили панівну висоту, і обстрілювали звідси місто Охтирка і місто Тростянець, тут танковий підрозділ був, тут було близько 20 танків, склад боєприпасів був.

Тростянець окупанти заполонили майже з перших днів масштабного вторгнення до нашої країни. Вони поводилися вкрай жорстоко та цинічно: розстрілювали людей просто на вулицях, грабували та нищили крамниці, офіси. І при цьому панічно боялись. Аби захистити себе - заміновували найменші стежки до своїх тимчасових помешкань.

Роман Помазан, керівник частини Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Спеціально мінували під'їзді шляхи на польових дорогах, і протитанкові міни, і також були заборонені міжнародним законодавством протипіхотні міни, більше заміновано в полях було.

У приміщеннях, де жили рашисти, - суцільний безлад, недолугі написи на стінах та коробки з-під печива, що виготовлялось на знаменитій місцевій фабриці, яку також зруйнували окупанти.

Ті, хто сюди зайшов одним із перших після ворога, кажуть: рашисти тягнуть за собою не лише розруху, а й безлад.

Олег Стрілка, співробітник управління ДСНС України в Сумській обл.:

В голову не вкладається як можна поєднати з непоєднуваним. Як в місці, в якому ти відпочиваєш як отой бомж постягувати кучу всякого непотребу, всякого безладу, розвести такий безпорядок і це ж не одна людина, тут жило 50 людей, невже серед них не було жодного здравого в голові якогось командира, якогось начальника?

Добре, що чотирилапі помічники саперів не звертають уваги на відходи. Їхня зосередженість на іншому - в цих руїнах розпізнати вибухівку.

Вона просто завмирає, і дивиться тільки в те місце, де виходить більший запах.

Ось, здавалося б, у вже перевіреному місці, вівчарка Тай раптово насторожився і завмер. За інструкцією кінолог мав би залишити тут маркер і відійти геть. Та, оскільки навколо багато сторонніх, до місця одразу підійшли піротехніки. Під уламками будівлі виявили гранату. Загалом на цій території собака допоміг знайти вже з десяток боєприпасів. Інструктор хвалить свого трирічного асистента.

Максим Патьоха, інструктор-сапер Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України:

Бельгійська вівчарка. Вона також дуже гарно працює як і німецька, але вона більш витривала, по своєму темпераменту і характеру, вона може довше працювати.

Вівчарка-малінуа Тай змалечку виховувався в Роменському кінологічному центрі. Десь із трьох місяців його почали навчати розпізнавати вибухівку. Тепер пес вражає уважністю та нюхом - успішно знаходить вибухівку, допомагаючи саперам. А роботи в них ще багато - за підрахунками ДСНСівців, для розмінування країни не вистачить і десяти років.