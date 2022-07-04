"Найдорожча ін’єкцієя" у світі: Україна вперше отримала препарат "Spinraza" [ Редагувати ]
Україна вперше отримала препарат "Spinraza", який називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі. Про це повідомляє МОЗ.
Тринадцять лікарень отримали понад 150 флаконів ліків "Spinraza", який використовують під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією. Один флакон цієї ін'єкції коштує понад $100 тис., українські лікарні ж вперше отримають її безкоштовно.
Міністр охорони здоров‘я Марія Карчевич заявила:
Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше - можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання.
по темі
Міністерство охорони здоров'я України дозволило отримувати інсулін не тільки за електронними рецептами, а й за паперовими
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про те, коли окупанти готують "референдуми" на новоокупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях
Україна зможе отримати від західних партнерів зброю, щоб остаточно звільнити території
Недалеко від Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді
Вівчарка Тай раптово насторожився і завмер. За інструкцією кінолог мав би залишити тут маркер і відійти геть. Та, оскільки навколо багато сторонніх, до місця одразу підійшли піротехніки. Під уламками будівлі виявили гранату.