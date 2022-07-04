Україна вперше отримала препарат "Spinraza", який називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі. Про це повідомляє МОЗ.

Тринадцять лікарень отримали понад 150 флаконів ліків "Spinraza", який використовують під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією. Один флакон цієї ін'єкції коштує понад $100 тис., українські лікарні ж вперше отримають її безкоштовно.

Міністр охорони здоров‘я Марія Карчевич заявила: