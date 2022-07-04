Маріуполь повністю залишився без лікарів - міськрада [ Редагувати ]
Джерело: gazeta.ua
В Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали медичні працівники окупантів, однак й ті покинули місто.
Про це повідомляється в Telegram-каналі радника мера міста Петра Андрющенка.
"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що відсьогодні медичної допомоги в Маріуполі немає", - пише Андрющенко.
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