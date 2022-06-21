Штурмовик Су-25 розбився у Ростовській області. Про це повідомляють росЗМІ.

Аварія сталася на території хутора Гусів Чортківського району. Пілот загинув.

Причиною катастрофи могла стати помилка пілотування - літак, можливо, зачепив лінію електропередач.

Су-25 - це дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

Нагадаємо, що 17 червня в районі села Нова Слобідка на Білгородщині, розташованому за 50 км від кордону з Україною, розбився Су-25. Льотчик встиг евакуюватися. Тоді причиною катастрофи було названо технічну несправність літака.