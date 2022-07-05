Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху. Про це повідомляє ISW.

Скоріш за все окупанти будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут І Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна.

Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.

За даними Інституту, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.