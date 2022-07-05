У 7 областях України оголосили І рівень небезпеки [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У вівторок, 5 липня, в багатьох областях на заході України очікуються грози, град та шквали. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільска;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
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