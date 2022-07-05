Перші трансплантації з початку вторгнення виконала Волинська лікарня [ Редагувати ]
Попри війну, в Україні продовжує розвиватися медицина, зокрема, трансплантологія. За шість місяців цього року було зроблено 136 операцій з пересадки органів. Це нирки, печінка, серце. Волинська обласна клінічна лікарня почала виконувати трансплантації уже після 24 лютого і відразу вийшла на п'яте місце за кількістю операцій.
А днями на Волині одночасно провели потрійну трансплантацію та пересадили серце. Вперше. Подробиці - далі.
Миколі 49. Ще дев'ять років тому у чоловіка почалися проблеми з серцем. Та такі, що потрібна була пересадка. З рідного Миколаєва хворий поїхав на лікування до столиці.
Микола Семенчук, пацієнт:
23 числа, ввечері виїхали поїздом і в поїзді дізналися, що розпочалася війна. В 13 году обнаружили інфаркт. Зробили коронарографію - підтвердили інфаркт, треба було ставити стент. В тому році, 2021 року, поставили один стент, а восени захворів на коронавірус, і сильне ускладнення дало. Упав пульс і тиск.
Лікарі були категоричні: єдиний шанс на життя - трансплантація серця.
Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України:
Его собственное сердце было увеличено в два раза по отношению к норме, очень делитировано, большие полости, гипертрофия, и оно было очень изношено. По статистике, реципиенты, которые находятся на листе ожидания, больше года без пересадки не живут.
Тим часом на Волині раптовий інсульт призвів до біологічної смерті 55-річного чоловіка. Лише апарат штучного дихання продовжував підтримувати ілюзію життя.
Проте здорові органи чоловіка можуть врятувати не одне життя. І його рідні погодилися на це. Традиційно - остання шана для пацієнта, який рятує інших.
Зокрема, Миколу. Чоловіка вже готують до операції.
Мені треба дуже багато взяти крові.
У Волинському медзакладі працюють столичні лікарі на чолі з Борисом Тодуровим. Вони вилучають у донора орган. Водночас команда місцевих медиків дістає обидві нирки.
А в сусідній операційній - Микола, вже без хворого серця. Організм реципієнта живить штучне коло кровообігу. Ось донорський орган - вже в грудній клітині, фахівці з'єднують судини.
Б'ється серце. робимо стоп. Машина стоїть…. Стоп відвантажуємо. Відпусти вену… - Саша, в тебе стабільно все? - Так. Перша в Луцьку, так? - Так. Будемо надіятися, що все пройде добре.
Операція тривала 86 хвилин.
Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України:
Пациент исходно очень тяжелый, поскольку донор был в Луцке, то нам пришлось рецепиента везти из Киева сюда, поскольку невозможно привезти из Луцка в Киев донорское сердце. По времени мы не укладываемся никак. Сердце уже идет. Время ишемии у нас было очень короткое.
Саме час - вирішальний фактор при пересадках.
Володимир Пецентій, завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні:
Наше завдання - чимшвидше його підключити, підшити вже до пацієнта й запустити через нього повноцінний кровотік. Що швидше зробимо цей етап операції, то краще в подальшому.
Волинська лікарня вперше почала виконувати трансплантації вже після початку масштабних бойових дій в Україні. І нині провели вже понад 10 таких операцій.
Микола Галей, заступник директора з хірургії Волинської обласної клінічної лікарні:
Плануємо проводити трансплантації печінки, які освоюємо. Консультовані хворі різними спеціалістами, яким показана трансплантація.
Після першої критичної доби в реанімації Миколу перевезли до столичного інституту серця. Двоє пацієнтів, яким пересадили нирки, проходять післяопераційну реабілітацію на Волині.
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