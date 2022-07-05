Саме час - вирішальний фактор при пересадках

Попри війну, в Україні продовжує розвиватися медицина, зокрема, трансплантологія. За шість місяців цього року було зроблено 136 операцій з пересадки органів. Це нирки, печінка, серце. Волинська обласна клінічна лікарня почала виконувати трансплантації уже після 24 лютого і відразу вийшла на п'яте місце за кількістю операцій.

А днями на Волині одночасно провели потрійну трансплантацію та пересадили серце. Вперше. Подробиці - далі.

Миколі 49. Ще дев'ять років тому у чоловіка почалися проблеми з серцем. Та такі, що потрібна була пересадка. З рідного Миколаєва хворий поїхав на лікування до столиці.

Микола Семенчук, пацієнт:

23 числа, ввечері виїхали поїздом і в поїзді дізналися, що розпочалася війна. В 13 году обнаружили інфаркт. Зробили коронарографію - підтвердили інфаркт, треба було ставити стент. В тому році, 2021 року, поставили один стент, а восени захворів на коронавірус, і сильне ускладнення дало. Упав пульс і тиск.

Лікарі були категоричні: єдиний шанс на життя - трансплантація серця.

Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України:

Его собственное сердце было увеличено в два раза по отношению к норме, очень делитировано, большие полости, гипертрофия, и оно было очень изношено. По статистике, реципиенты, которые находятся на листе ожидания, больше года без пересадки не живут.

Тим часом на Волині раптовий інсульт призвів до біологічної смерті 55-річного чоловіка. Лише апарат штучного дихання продовжував підтримувати ілюзію життя.

Проте здорові органи чоловіка можуть врятувати не одне життя. І його рідні погодилися на це. Традиційно - остання шана для пацієнта, який рятує інших.

Зокрема, Миколу. Чоловіка вже готують до операції.

Мені треба дуже багато взяти крові.

У Волинському медзакладі працюють столичні лікарі на чолі з Борисом Тодуровим. Вони вилучають у донора орган. Водночас команда місцевих медиків дістає обидві нирки.

А в сусідній операційній - Микола, вже без хворого серця. Організм реципієнта живить штучне коло кровообігу. Ось донорський орган - вже в грудній клітині, фахівці з'єднують судини.

Б'ється серце. робимо стоп. Машина стоїть…. Стоп відвантажуємо. Відпусти вену… - Саша, в тебе стабільно все? - Так. Перша в Луцьку, так? - Так. Будемо надіятися, що все пройде добре.

Операція тривала 86 хвилин.

Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України:

Пациент исходно очень тяжелый, поскольку донор был в Луцке, то нам пришлось рецепиента везти из Киева сюда, поскольку невозможно привезти из Луцка в Киев донорское сердце. По времени мы не укладываемся никак. Сердце уже идет. Время ишемии у нас было очень короткое.

Саме час - вирішальний фактор при пересадках.

Володимир Пецентій, завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні:

Наше завдання - чимшвидше його підключити, підшити вже до пацієнта й запустити через нього повноцінний кровотік. Що швидше зробимо цей етап операції, то краще в подальшому.

Волинська лікарня вперше почала виконувати трансплантації вже після початку масштабних бойових дій в Україні. І нині провели вже понад 10 таких операцій.

Микола Галей, заступник директора з хірургії Волинської обласної клінічної лікарні:

Плануємо проводити трансплантації печінки, які освоюємо. Консультовані хворі різними спеціалістами, яким показана трансплантація.

Після першої критичної доби в реанімації Миколу перевезли до столичного інституту серця. Двоє пацієнтів, яким пересадили нирки, проходять післяопераційну реабілітацію на Волині.