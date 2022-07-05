Автомобіль на фронт. У Луцьку майстерня безоплатно ремонтує такі машини. Сам власник сервісу уже з півтора десятка років на інвалідному візку. І раніше допомагав адаптовувати машини для людей з інвалідністю. Тепер він зі своїми помічниками взялися рихтувати несправні й пошкоджені авто на передову. Скільки машин уже поставили на колеса та як приводять до ладу "залізних коней" - розповість Сніжана Сидорук.

У цій невеличкій майстерні у Луцьку до війни переробляли авто для людей з інвалідністю. Але російське вторгнення - змістило акценти у роботі - тепер тут ще й ремонтують машини для бійців. Безплатно.

Розбитий. Вот він. Вже є цокіт. Цей вже плохой.

Ось цю розбомблену рашистами волинянку сюди привезли на лафеті. Тепер легенда вітчизняного автопрому знову на колесах. Залишилося підлатати кілька дірок.

Проходімость хороша. Вона шурує де хоч. Це хороша машина. То вона була біля Макарова, де ті нечисті гуляли там два місяці. Це реально практична машина.

На інвалідному візку - власник автомайстерні Валентин. Через отримані в аварії травми він вже понад десять років не може ходити. Попри це чоловік не випускає з рук автомобільні ключі. Усе крутить, розбирає та лагодить.

Це вже даже не хобі. Це вже принцип життя. Я вже казав привезіть мені танка зроблю на ручний - їду з вами.

У своїй невеличкій майстерні він та його помічники проводять чи не увесь свій час. Роботи зараз, каже, дуже багато.

Валентин Шабунін, власник автомайстерні:

Якщо є десь пошкодження по кузову, ми їх підварюємо, ремонтуємо, реставруємо підвіски ну і навісне біля моторів - генератори, стартери, радіатори, тормозна система.

Жодному воїну, який звертається по допомогу, відмовити не можуть. Машини ремонтують так, щоб ті ставали більш маневрені.

Валентин Шабунін, власник автомайстерні:

Щоб хлопці могли їздити по бездоріжжю, наші воїни, опрактикуємо - піднімаємо кліренс в автомобіля, збільшуємо. Машина легка, але висока. І хлопців можна вивезти швидко з поля бою ранених, вона більш маневреніша, скажемо, получається.

У цій майстерні вже поставили на колеса півтора десятка автівок. Допомагають тут і студенти.

Денис, студент:

Я вчуся на майстра з діагностики автомобілів. Я прийшов сюди навчитися, чим більше допомагаю піднести ключі або щось відкрутити. Кожен наближає швидше нас до перемоги й виграємо ми із-за цього.

Щойно з гаража виїжджає одна машина, одразу на ремонт ставлять іншу.

Із запчастинами допомагають волонтери. Автомайстер Олександр каже, робота - відповідальна, адже важливо, щоб техніка не підвела військових у важливий момент.

Олександр, автомайстер:

Понаходити запчастини й все-таки стара - і погано розкручується, все замінюється. Стараємося зробити, щоб все було в найкращому вигляді.

Окрім машин для бійців, тут продовжують переобладнувати авто для людей з інвалідністю. Таких звернень, кажуть майстри, побільшало. Та поки усі замовлення осилюють.

Дожимайте, що вам треба, че ми ждем? Давай, бо вже на ту запчасті збирають. Вже й ту треба ліпить, собирать і отправлять.

Майстри запевняють - ремонтуватимуть стільки, скільки буде потрібно нашим захисникам. Бо у всіх одна мотивація й одна ціль.