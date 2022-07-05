На Австралію обрушилася масштабна повінь (відео) [ Редагувати ]
Через повені в Австралії, свої будинки змушені були залишити близько 50 тисяч людей - стихійне лихо застає місцевих мешканців вже втретє цього року.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що у деяких регіонах Сіднея за чотири дні випала восьмимісячна норма опадів. Через це деякі будинки опинилися під водою, тисячі людей залишилися без електрики, а дороги були відрізані. Крім того, понад 20 людей загинуло.
Незважаючи на евакуацію десятків тисяч людей, влада віддає накази працювати в цьому напрямку, оскільки деякі великі річки продовжують виходити з берегів.
За прогнозами синоптиків, злива у Сіднеї почне слабшати у вівторок 5 липня, але також прогнозуються ураганні вітри, які можуть призвести до падіння дерев та ліній електропередач.
"Надзвичайна ситуація далека від завершення", - заявила міністр з надзвичайних ситуацій Нового Південного Уельсу Стефані Кук.
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