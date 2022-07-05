Уряд Норвегії виділить 1 мільярд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм.

"Це на додачу до 200 мільйонів євро, які ми надали з лютого. Наше фінансування буде використано на гуманітарну допомогу, бюджетну підтримку та зусилля з відновлення. Також продовжимо надавати значну військову підтримку", - заявила вона.