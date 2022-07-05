Норвегія виділить 1 млрд євро на підтримку України [ Редагувати ]
Уряд Норвегії виділить 1 мільярд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.
Про це заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм.
"Це на додачу до 200 мільйонів євро, які ми надали з лютого. Наше фінансування буде використано на гуманітарну допомогу, бюджетну підтримку та зусилля з відновлення. Також продовжимо надавати значну військову підтримку", - заявила вона.
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