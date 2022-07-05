Нове правило для чоловіків: військовозобов’язані не зможуть вільно їздити по Україні без дозволу [ Редагувати ]
Військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.
Про це повідомляє Генштаб.
Як зазначають у відомстві, норма ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Що це означає
Таким чином Генштаб розробив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП.
Тобто треба отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (відповідно з 24 лютого цього року).
Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.
Крім того, розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні діє як мінімум до 23 серпня.
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