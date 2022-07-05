Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль залишила країну через погрози вбивством. Про це повідомляє The Washington Post. Про втечу з Австрії Кнайсль розповіла одному з журналістів.

У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що вона "не дає інтерв'ю" і що вона емігрувала з Австрії через "погрозу вбивством".

Більше подробиць не наводиться.

Карін Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Вона обійняла посаду в уряді за квотою Австрійської партії свободи.

Кнайсль прославилась тим, що у 2018 році танцювала на власному весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним.

У 2020 році Кнайсль увійшла до ради директорів "Роснефти". 23 травня стало відомо, що вона залишила компанію. Кнайсль також відмовилася від продовження своїх повноважень у раді на другий термін.

Нагадаємо, що Австрія заморозила 254 млн євро на рахунках росіян.