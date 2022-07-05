Екс-глава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, втекла з країни через погрози вбивством - ЗМІ [ Редагувати ]
Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль залишила країну через погрози вбивством. Про це повідомляє The Washington Post. Про втечу з Австрії Кнайсль розповіла одному з журналістів.
У повідомленнях, адресованих репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, що вона "не дає інтерв'ю" і що вона емігрувала з Австрії через "погрозу вбивством".
Більше подробиць не наводиться.
Карін Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Вона обійняла посаду в уряді за квотою Австрійської партії свободи.
Кнайсль прославилась тим, що у 2018 році танцювала на власному весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним.
У 2020 році Кнайсль увійшла до ради директорів "Роснефти". 23 травня стало відомо, що вона залишила компанію. Кнайсль також відмовилася від продовження своїх повноважень у раді на другий термін.
Нагадаємо, що Австрія заморозила 254 млн євро на рахунках росіян.
по темі
Голова КНР Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію на запрошення Володимира Путіна. Про це повідомила японська газета Yomiuri. Поїздка Сі Цзіньпіна до Росії може призвести до "подальшого поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на РФ"
Президент росії володимир путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США
Країни Заходу зробили ставку "на продовження війни" в Україні проти Росії. Саме тому президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц перестали телефонувати Володимиру Путіну, заявив Дмитро Пєсков
Президент росії володимир путін під час Каспійського саміту зробив заяву про війну в Україні. За його словами, "спецоперація йде за планом, а говорити про її терміни або підганяти їх неправильно"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у президента рф володимира путіна дійсно є велика хвороба