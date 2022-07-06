Понад 30 країн, у тому числі Австралія, Великобританія, Канада, США, Японія, а також більшість держав ЄС виступили за посилення спортивних санкцій щодо росії та Білорусі.

Про це повідомляється у спільній заяві, розміщеній на сайті Держдепу США.

Так, ініціатори закликали призупинити членство національних органів управління спортом росії та Білорусі в міжнародних спортивних федераціях, усунути від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях осіб, тісно пов'язаних з російською та білоруською владою, а також вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань для росії та Білорусі.

Крім того, атлетам з рф і Білорусі, допущеним до участі в міжнародних змаганнях, слід виступати строго в нейтральному статусі, а використання російських і білоруських прапорів, гербів і гімнів необхідно заборонити, йдеться в спільній заяві.