Данілов розповів, чи закінчиться війна в Україні після смерті путіна [ Редагувати ]
Відхід від влади російського диктатора володимира путіна не змінить ситуацію в Україні. Адже у росії таких "путіних" багато і вони намагатимуться продовжити протистояння.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Апострофу".
За словами Данілова, навіть якщо путіна не стане, то ситуація в Україні навряд зміниться.
"Це помилка, що якщо не буде путіна, то будуть зміни на користь нашої країни (повернення територій - ред.). Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують рф, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального штибу", - заявив Данілов.
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