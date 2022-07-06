Відхід від влади російського диктатора володимира путіна не змінить ситуацію в Україні. Адже у росії таких "путіних" багато і вони намагатимуться продовжити протистояння.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Апострофу".

За словами Данілова, навіть якщо путіна не стане, то ситуація в Україні навряд зміниться.

"Це помилка, що якщо не буде путіна, то будуть зміни на користь нашої країни (повернення територій - ред.). Там таких "путіних" дуже багато. Там таких сотні. 85 осіб, які зараз керують рф, будь-хто може бути "путіним", крім невеликої кількості людей. Це сім чоловік так би мовити "ліберального штибу", - заявив Данілов.