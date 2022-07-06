Чи існує загроза наступу окупантів на Миколаїв: відповідь Кіма [ Редагувати ]
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що на миколаївському напрямку поки немає скупчення ворожих військ. Вони не готові нападати на регіон, оскільки російські сили сконцентровані на сході України.
При цьому він зазначив, що щодо дій окупантів логікою користуватися не можна.
Говорити, що їм потрібен Миколаїв – ні. У нас не так багато того, що можна вивозити і красти. Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що у них Миколаїв як стратегічна точка. Вони можуть його обійти і йти в бік Одеси.
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