Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що на миколаївському напрямку поки немає скупчення ворожих військ. Вони не готові нападати на регіон, оскільки російські сили сконцентровані на сході України.

При цьому він зазначив, що щодо дій окупантів логікою користуватися не можна.