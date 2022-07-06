В Литві переселенці з України можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Для цього потрібно мати тимчасову посвідку.

У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом - його слід показувати в медичних закладах та аптеках.

Українці в Литві можуть розраховувати на такі медичні послуги:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;

медичну реабілітацію поранених на війні;

щеплення від COVID-19.

Шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких: