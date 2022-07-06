Як українцям отримати медичну допомогу в Литві (інструкція) [ Редагувати ]
В Литві переселенці з України можуть отримувати безоплатну медичну допомогу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Для цього потрібно мати тимчасову посвідку.
У реєстраційному центрі українець отримає картку, де буде вказано персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом - його слід показувати в медичних закладах та аптеках.
Українці в Литві можуть розраховувати на такі медичні послуги:
- послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;
- медичну реабілітацію поранених на війні;
- щеплення від COVID-19.
Шукачам притулку з України Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:
- невідкладна медична допомога;
- огляд і медична допомога під час вагітності та пологах;
- інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги тощо.
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За потреби він може прийняти близько чотирьох сотень пацієнтів. Це те саме медичне містечко рятувальників, яке мандрувало Україною в часи сумнозвісної ковідної епідемії.
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