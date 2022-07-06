Monobank слідом за ПриватБанком підняв картковий курс валют [ Редагувати ]
Monobank слідом за ПриватБанком встановив ринковий курс валют для безготівкових операцій. На це звернуло увагу Delo.ua.
Курс гривні за картковими операціями в Monobank на 6 липня встановлений на рівні 35,00-35,45 грн за долар і 35,9-36,63 грн за євро. Напередодні курс по карткових операціях у Monobank становив 31,6 грн за $1 і 32,35 грн за євро.
ПриватБанк з 6 липня підняв курс валют під час сплати карткою до рівня готівкового курсу "виходячи з ринкової ситуації".
Підняття курсу валюти при оплаті карткою до рівня готівкового зачепить насамперед тих українців, які за кордоном розплачуються гривневими картками.
Різниця ринкового та карткового курсу стала шпаринкою для заповзятливих українців. Вони виїжджали за кордон з гривневими картками, щоб перевести у готівку іноземну валюту за нижчим курсом, а потім в Україні продавали за ринковим курсом.
Нагадаємо, що НБУ з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу валют на готівковому ринку. До цього курс не міг перевищувати офіційний більш ніж на 10%. Офіційний курс долара в Україні залишається замороженим на рівні 29,25 грн/долар.
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