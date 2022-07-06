Депутату-колаборанту Ковальову оголосили підозру в держзраді [ Редагувати ]
Офіс генпрокурора повідомив про підозру в державній зраді й пособництву агресору народному депутату від "Слуги народу" Олексію Ковальову. Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними слідства, з 12 березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Народний депутат України публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ.
Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.
Крім того, підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі - заступника голови "уряду Херсонської області".
У ДБР повідомили, що народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Зрадника чекає покарання у вигляді до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
Нагадаємо, що на початку квітня Ковальов написав, що поїхав до окупованої Голої Пристані на Херсонщині, пояснивши, що "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво Верховної Ради заявило, що не знає, де перебуває Ковальов і чим він займається. 3 травня Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу".
22 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині підірвали партизани. Колаборант залишився живим.
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