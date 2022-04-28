Політична партія "Слуга народу" та фракція "Слуга народу" у Верховній Раді призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова через підозру в державній зраді. Про це йдеться у спільний заяві "Слуг народу".

Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав.

"Слуга народу" заявляють, що "поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради".

Адже під час повномасштабного вторгнення росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ. На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше - з членством у фракції "Слуга народу". Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває.

Саме тому політична партія "Слуга народу" та фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови СБУ Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами. За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата.

Сам Олексі Ковальов пише у соцмережах українською мовою, що перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Живемо і працюємо за законами України, волонтеримо, робимо все можливе. Деталі розповідатиму після перемоги. Все буде Україна.

Нагадаємо, що в Херсоні окупанти призначили "мера" міста і "губернатора" області.