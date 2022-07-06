У бою під Лисичанськом загинули щонайменше двоє бійців білоруського добровольчого батальйону "Волат", ще двоє потрапили у полон. Про це повідомила газета "Наша Ніва".

У розвідці 26 червня, яка закінчилася бойовим зіткненням з російською колоною, за інформацією "Нашої Ниви", брали участь 11 людей.

П'ятеро з них повернулися живими, шестеро не повернулися. Росіяни показали на відео двох полонених. Щонайменше один доведено загинув - командир батальйону Іван "Брест" Марчук. Але схоже, що загиблих більше.

Білоруський полк Калиновського підтвердив смерть свого побратима.

Порушуємо тишу, щоб з болем у серці повідомити, що при виконанні бойового обов'язку героїчно загинув командир батальйону "Волат" Полку Калиновського з позивним Брест. На жаль, ще кілька наших солдатів зникли безвісти під час цієї операції. Наразі щодо них тривають пошукові роботи.

Громадяни Білорусі воюють за Україну у складі полків "Пагоня" та імені Кастуся Калиновського.

Нагадаємо, що в середині червня під час бойових дій на Харківщині загинув командир добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин.