Під Лисичанськом загинув командир білоруського батальйону "Волат" [ Редагувати ]
У бою під Лисичанськом загинули щонайменше двоє бійців білоруського добровольчого батальйону "Волат", ще двоє потрапили у полон. Про це повідомила газета "Наша Ніва".
У розвідці 26 червня, яка закінчилася бойовим зіткненням з російською колоною, за інформацією "Нашої Ниви", брали участь 11 людей.
П'ятеро з них повернулися живими, шестеро не повернулися. Росіяни показали на відео двох полонених. Щонайменше один доведено загинув - командир батальйону Іван "Брест" Марчук. Але схоже, що загиблих більше.
Білоруський полк Калиновського підтвердив смерть свого побратима.
Порушуємо тишу, щоб з болем у серці повідомити, що при виконанні бойового обов'язку героїчно загинув командир батальйону "Волат" Полку Калиновського з позивним Брест.
На жаль, ще кілька наших солдатів зникли безвісти під час цієї операції. Наразі щодо них тривають пошукові роботи.
Громадяни Білорусі воюють за Україну у складі полків "Пагоня" та імені Кастуся Калиновського.
Нагадаємо, що в середині червня під час бойових дій на Харківщині загинув командир добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин.
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