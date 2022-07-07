За крок від відставки. Британський прем'єр Борис Джонсон зіткнувся із найбільшою політичною кризою у своїй кар'єрі. Його уряд покидають ключові міністри, а самого лідера вкотре звинувачують у брехні та сумнівних рішеннях.

Що відбувається у владних кабінетах Лондона - розповість Світлана Чернецька із британської столиці.

Усі три роки правління Бориса Джонсона його переслідують скандали. Прем'єра звинувачували у зміні урядових регуляцій на прохання друзів, у видачі грантів колишній коханці і у робочих вечірках під час локдаунів. Але, схоже, що цвяхом у домовину політика може стати секс-скандал за участі однопартійця.

Депутат Кріс Пінчер хильнув зайвого на вечірці у закритому клубі і домагався двох чоловіків. І ,можливо, ця історія закінчилася б разом з відставкою Пінчера. Але саме його Джонсон нещодавно призначив відповідальним за дотримання високих стандартів поведінки консерваторів. Добре знаючи сумнівне минуле Пінчера.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Коли я дивлюся на передісторію, то дуже шкодую про своє рішення. Бо приблизно три роки тому була подана скарга на Кріса Пінчера в МЗС. Скаргу було розглянуто. Він вибачився. І знаєте, якби я міг повернути час, то при ухваленніі рішення про його призначення, я б згадав про цей випадок і визнав, що він не засвоїть урок, і не зміниться. І я про це шкодую.

Але незбіжність у тому, що спочатку прем'єр заперечував, що знав про минулі інциденти Пінчера. А зізнався лише під тиском доказів та свідчень колег. Це вже не вперше Джонсон приховує правду від виборців. Так само було і з вечірками під час пандемії. Політик теж казав, що не пригадує посиденьок, аж доки не з'явилися фотографії. Нагромадження скандалів - спричинило хвилю звільнень з уряду.

Саджид Давід, колишній міністр охорони здоров'я:

Я вірю, що команда добра тоді, коли в неї добрий капітан, а капітан добрий тоді, коли в нього добра команда. Отже вірність має бути з обох сторін. Але події минулих місяців дуже ускладнили можливість перебування в цій команді. Я продовжував вірити, що людина невинна, доки не доведуть зворотнього. Але цього тижня знову у нас з'явився привід ставити під сумнів правдивість та чесність попередніх заяв. Настає момент, коли ми мусимо сказати "досить". І для мене цей момент зараз.

Від Джонсона відвернулися два із найближчих міністрів - фінансів та охорони здоров'я. А ще 15 заступників міністрів. І це найбільший ланцюг звільнень за 90 років.

Девід Девіс, депутат парламенту Великої Британії:

Шість місяців тому я закликав прем'єр-міністра звільнитися, бо вже тоді було очевидно, що його підхід до лідерства та відданості створював низку проблем, які б паралізували адекватний уряд. І сьогодні я прошу його зробити порядну річ і поставити інтереси народу вище своїх власних.

Але, як і у попередні рази, Борис Джонсон ігнорує усі заклики до відставки. Він вже призначив нових урядовців.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Очевидно, якби існували умови, які б унеможливлювали роботу уряду, чи якби, приміром, нам заважали у нашому бажанні підтримувати народ України, то я б склав свій мандат. Але чесно кажучи, робота прем'єр-міністра у складних обставинах - продовжувати працювати і саме це я й збираюся робити.

І в нього все ще залишається велика команда підтримки. Саме завдяки відданим депутатам прем'єрові вдалося виграти вотум недовіри минулого місяця. І отримати імунітет на рік.

Пітер Боун, депутат парламенту Великої Британії:

Я не очікую більше звільнень, хоча, зважаючи на те, що відбувається в парламенті, ніколи не можна бути впевненим. Але я вважаю, що прем'єр лише посилив свою команду і ми зможемо рухатися вперед.

Попри усе, на боці Бориса залишилися інші ключові міністри його уряду. Зокрема, дуже важливі для України очільники МЗС та Міноборони. В самій Консервативній партії кажуть, що не бачать гідної заміни харизматичному лідерові. Але цей скандал таки може стати останнім у кар'єрі прем'єра.