В ООН зафіксували понад 100 сексуальних злочинів росіян в Україні [ Редагувати ]
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В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.
Про це повідомляє спецпредставник генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.
За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.
Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни росії проти України ще невідомі.
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