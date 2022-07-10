В Україні представниками ООН було вже зафіксовано понад сотню випадків сексуальних злочинів від початку вторгнення росії. Проте як вважають фахівці, ці дані не є кінцевими.

Про це повідомляє спецпредставник генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен.

За даними спецпредставника, було вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни.

Вона впевнена, що наявні дані це лише верхівка айсберга і реальні масштаби сексуального насильства в умовах війни росії проти України ще невідомі.