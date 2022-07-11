Гарячою точкою на фронті залишається Донбас. Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, це Луганська область. Утім взяти це село, їм не вдається. Наші Збройні сили дають їм відсіч. Євген Соломін - про останні новини зі східного фронту.

Кадіївка, Ірміно, а тепер і Алчевськ. У глибокому тилу окупантів на Луганщині лунають ось такі "хлопки", як вони їх називають.

Твою мать, твою мать...

Неспокійно й на Донеччині. Харцизьк, Амвросіївка, Торез. Там склади з російськими боєкомплектами, які накопичувалися протягом восьми років, тепер "хлопають", а потім годинами палають і детонують.

Через такі "хлопки" військові злочинці з росії змінили тактику ведення бою. Тепер вони пересуваються маленькими колонами. По 5-6 бойових машин. Саме таку мініколону російських "Точок-У" помітили наші захисники поблизу міста Лутугине.

Тим часом артилеристи Королівської бригади гідно зустріли ще одну колону російських окупантів. Півтора десятка танків та БМП українська артилерія зупинила та знищила.

У Сєвєродонецьку та Лисичанську окупаційні війська традиційно взялися за мародерство - з чужих квартир виносять усе, що можуть підняти. А вже після загарбників мародерять місцеві: волоцюги та любителі "рускага міра".

У Сєвєродонецьку окупанти призначили гауляйтера. Колишній мер Брянки та член "Партії регіонів" зрадив Україні ще у 2014 році. Втім відновлювати комунальну сферу в містах окупанти та їхні прибічники навіть не беруться.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Міста Луганщини чекає гуманітарна катастрофа! Інфекції можуть почати вбивати людей, бо тіла загиблих досі лежать на вулицях міст. Орки сподіваються на підтримку населення, заохочуючи протермінованими продуктами. Пропозиції роботи використовують як можливість зібрати тих, хто може стати "гарматним м'ясом" на полі бою. Міста й селища розграбовані, життя їх покидає… Люди шукають можливості повернутися на підконтрольні території.

Евакуації з окупованої Луганщини немає. При цьому з Сєвєродонецька та Лисичанська не змогли чи не захотіли виїхати мінімум 20 тисяч людей. Частину з них російські війська депортують до окупованої Кадіївки. Чоловікам радять іти на війну - за путіна.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Окупанти розміщують оголошення про роботу на комунальних підприємствах, а замість заробітної плати видають повістки. За рахунок жителів Сєвєродонецька та Лисичанська ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Воювати окупанти на рівних умовах не в змозі, п'ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати з лиця землі великі міста - щось виходить.

Это было целое здание, бл***, с***, ***

На цих кадрах - наслідки атаки рашистів на житловий будинок у місті Часів Яр на Донеччині.

Много ударов было? - Ой сынок, три! Перший отой, другий… а третій, он на первом етажі бачиш, двері. Представляєш, женщину з первого етажу - яка це сила і там люди пропали!

У Часовому Яру досі триває ліквідація наслідків потрапляння російських ракет "Ураган" та "Іскандер" по житловій п'ятиповерхівці.

Відомо про 16-тьох загиблих та 5-тьох постраждалих. Але під завалами досі перебувають люди. Хтось із-під руїн подає ознаки життя.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділку поліції:

Рятівники намагаються діставати людей з-під завалів. Там намагаються спілкуватися, там деякі чути їхні голоси. Орієнтовно під завалами може знаходитися до 30 осіб. Рятувальна операція триває.

У будинку повністю знищено два під'їзди. Від російської ракети вони склалися зверху донизу. Разом із людьми.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Під завалами найімовірніше перебуває і дев'ятирічна дитина. Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку. Рятувальна операція триває. Росія продовжує свою звичну тактику - терор проти цивільних.

Лінія фронту на Донеччині залишається незмінною - тому росіяни скаженіють, атакуючи цілі житлові квартали.

Місто Дружківка. Обстріл російських окупаційних військ в районі житлового масиву у центрі міста. Тут також є жертви й поранені.

Он прожил здесь много лет. - Вы его знали? - Нет, просто жалко его. Я ненавижу русский мир. Я их вообще ненавижу.

Бахмутський, Слов'янський, Курахівський напрямки - зараз найгарячіші на сході країни. Росіяни намагаються встановити контроль над цими територіями.

За даними Британської розвідки:

Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк і Харків, ймовірно, стане важливою метою російських військ для просування в Донецькій області. Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з Ізюму на півночі і району Лисичанська на сході.

Що жорсткішими стають атаки ворога, то більшим стає потік бажаючих виїхати. З Донеччини досі не пізно евакуюватися на мирні території.