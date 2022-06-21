Окупанти набирають офіцерів запасу через втрати командування в Україні - Генштаб [ Редагувати ]
Окупанти компенсують кадрові втрати залученням на короткострокову службу офіцерів запасу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що залученим рекрутам пропонують підписання короткострокових контрактів строком на три місяці.
За наявною інформацією, в результаті значних втрат в командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладенням короткострокових контрактів терміном на три місяц.
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