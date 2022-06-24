Представник Міноборони росії Ігор Конашенков, коментуючи ввечері 24 червня хід бойових дій в Україні, вперше назвав командувачів угруповань військ.

Генерал-полковник Олександр Лапін командує з'єднаннями та військовими частинами угруповань військ "Центр". Генерал армії Сергій Суровікін керує Південним угрупуванням військ.

За словами Конашенкова, під командуванням Лапіна місто Лисичанськ "було блоковано з півдня", а угруповання військ Суровікіна зайняло пункти Гірське та Золоте (20 км на південь від Лисичанська).

Олександр Лапін - командувач військ Центрального військового округу з 22 листопада 2017 року. Пройшов усі командні посади, очолював Загальновійськову академію ЗС рф.

Сергій Суровікін - головнокомандувач повітряно-космічними силами з 31 жовтня 2017 року. Учасник збройного конфлікту в Таджикистані, учасник Другої чеченської війни та воєнної операції в Сирії.

До 24 червня жодних офіційних повідомлень про російських командирів будь-якого рівня у зв'язку з війною в Україні не поширювалося. Найвищим військовим, який регулярно публічно пояснює росіянам, що відбувається в Україні, є командувач військами Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

Нагадаємо, що Росія змінила командувача вторгнення в Україну - генерал армії Олександр Дворніков більше не командує військами.

У середині червня стало відомо, що командувач Повітряно-десантних військ росії генерал-полковник Андрій Сердюков відправлений у відставку через масові втрати серед російських десантників під час вторгнення в Україну.